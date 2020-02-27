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توك شو

حارس الراحل مبارك يكشف تفاصيل جديدة عن محاولات اغتياله

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:55 ص
رأفت الحجيري
رأفت الحجيري
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إبراهيم القادري
قال اللواء محمد رأفت الحجيري الحارس الشخصي للرئيس الراحل مبارك، إن مهنة حارسة الأشخاص المهمين علم وليست شيئا عشوائيا، ويتم التدريب عليها في الخارج؛ مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل مبارك كان مهتمًا جدًا بالحراس وتدريباتهم.

وأضاف رأفت الحجيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، أن الرئيس مبارك لم يبخل على الحراس بالدورات التدريبية أو بالأسلحة خاصة بعد حادث أديس أبابا، كما أنه تم استقدام عربات مصفحة لطاقم الحراسة عقب الحادث.

وأوضح رأفت الحجيري ، أن مبارك كان يتابع تدريب ضباط الحراسة مع قائد الحراسة ومع رئيس السكرتارية الخاص به.

وتابع رأفت الحجيري ، أن الرئيس الراحل مبارك تعرض للعديد من محاولات الاغتيال وليست مرة واحدة، ومن ضمن هذه المواقف حادث بورسعيد.

واستكمل رأفت الحجيري، أن الرئيس الراحل مبارك عندما كان في بورسعيد هجم عليه شخص مختل وقام بجرحه في صدره قبل ركوب سيارته.

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