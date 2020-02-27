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التموين: استثمارات بـ 49 مليار جنيه في 11 محافظة وفرص للقطاع الخاص لإنشاء سلاسل تجارية

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:06 ص
ابراهيم عشماوي
ابراهيم عشماوي
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هاني حسين
قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتوفر العديد من فرص العمل، وهذا لا يحدث إلا عبر جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التجارة.

وأضاف إبراهيم عشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن  قطاع التجارة يقوم بدور كبير في توفير فرص العمل، وخلال العامين الماضيين استطعنا توطين استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه في 18 مشروعًا على أرض 11 محافظة.

وتابع إبراهيم عشماوي "نتبع فكرًا جديدًا لتشجيع الاستثمارات في ربوع الوطن وتوفير أنماط تجارية مختلفة من خلال أسواق جملة أو مراكز وسلاسل تجارية ومناطق لوجيستية، ونشجع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع طويل الأمد على بناء مراكز تجارية وأسواق".

وأكمل إبراهيم عشماوي "نوفر فرصًا استثمارية بمساحات تتراوح بين 8000 و15 ألف متر مربع للسلاسل التجارية وهناك سلسلة شهيرة في الخليج تعظم استثماراتها في مصر وخلال هذا العام سيكون لها 5 سلاسل تجارية في مصر.

ولفت إبراهيم عشماوي إلى أننا "لدينا خريطة استثمارية لكافة احتياجات المحافظات، وبنهاية 2030 نصل لـ 50 منطقة  وليدنا الآن 8 مناطق لوجيستية قيد التنفيذ".
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