الجيش الليبي: ميليشيات أردوغان خرقت الهدنة 31 مرة في أقل من يوم

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن المليشيات الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة الوفاق خرقت هدنة وقف إطلاق النار 31 مرة في أقل من 24 ساعة.





وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي بثته صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مساء أمس الأربعاء، "نحذر من انتقال إرهاب أردوغان من ليبيا إلى العالم، فقد ارتكبت المليشيات التابعة له ولحكومة الوفاق جرائم بالجملة من خلال قصفها للأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة، ونطالب المجتمع الدولي بالتعليق على ذلك".





وكان الجيش الليبي أعلن في نهاية نوفمبر الماضي عن فرض الحظر الجوي فوق منطقة العمليات في العاصمة طرابلس.



