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رياضة

ميدو جابر: أحداث السوبر المصري مؤسفة وبعض اللاعبين أرادوا الحصول على اللقطة

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:04 ص
ميدو جابر
ميدو جابر
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ياسمين تيسير
أكد ميدو جابر، نجم فريق مصر المقاصة، أن أحداث الشغب التي أعقبت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات أمر مؤسف ويسيء لـ صورة الكرة المصرية في الخارج.

وأضاف ميدو جابر، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن هناك بعض اللاعبين من الجانبين أرادوا الحصول على "اللقطة" في المباراة، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللاعبين يفضلون إثارة الأزمات والمشاكل.

وتابع ميدو جابر، أن ارتداءه فانلة النادي الأهلي كان شرفا كبيرا، وأمرا يتمناه أي لاعب في الدوري المصري، موضحًا أنه يسعى لتقديم أداء جيد مع مصر المقاصة؛ من أجل العودة لمستواه الطبيعي.

أما بشأن أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للفريق، فأكد أنه مدرب مميز، وبذل قصارى جهده مع الفريق، ولكن غاب عنه التوفيق، لافتا إلى أن وضع الفريق في جدول الدوري أمر لا يليق بفريق كبير مثل المقاصة.

وأضاف أن الجميع مقصر داخل الفريق ولكن هناك رغبة جماعية من أجل تصحيح وضع الفريق ومركزه.
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