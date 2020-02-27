ابنة مفيد فوزي تدافع عن محمد رمضان

دافعت المذيعة حنان مفيد فوزي عن الفنان محمد رمضان بعد حملة الهجوم الشرسة عليه والدعوة لمقاطعته بسبب أزمة الطيار أشرف أبو اليسر.





وكتبت حنان مفيد فوزي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أ نا حقيقي مش قادرة افهم إيه، ‏أسباب الحملة الشرسة اللي ضد محمد رمضان دي، الراجل ده شقي وتعب لحد ما وصل للي هو فيه، الراجل ده ممثل موهوب ومؤدي ‏للأغاني عنده كاريزما واللون اللي بيعمله مش شبه حد".‏





تابعت: "ودي بشهادة ملايين جوه وبره مصر بيتواجدوا ف حفلاته وبيشجعوه أظن أعداد الناس دي كلها مش فوتوشوب ربنا صرف ‏له نجاح وجماهيرية برضا والدته عليه وعلي فكرة (ثقة ف الله نجاح) دي جملة والدته لها كل التقدير وحتى لما بيتصور جنب ‏عربياته اعتبروها أما بنعمة ربك فحدث".‏





أضافت: "أظن أنا مش ممثلة ناشئة طمعانة في دور معاه عشان أقول الكلام ده ولا منتجة عايزة أتعاقد معاه على ‏فيلم ولا عندي برنامج عشان يطلع معايا فيه، الكلام ده لوجه الله لأنه بجد قصة نجاح وحتى لو حد مختلف عليه أو معاه مافيش حد ‏في الدنيا الناس كلها اتفقت عليه".





واختتمت رسالة دعمها لمحمد رمضان قائلة: "ده طبع الدنيا مع الأسف، وعلى فكرة الهجوم اللي عليه هيخليه يكسب أرضية جديدة لأن عنده إرادة ‏وعزيمة وثقة في الله و اللي بيذكر اسم الله جل جلاله في كل كلمة ربنا ينصره في كل خطوة".‏



