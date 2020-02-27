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فن

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:01 ص
سلمى حايك
سلمى حايك
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شروق ابراهيم
تألقت النجمة العالمية سلمى حايك خلال العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken خلال فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 70، أمس، الأربعاء. 

وتألقت سلمى حايك البالغة من العمر 52 عامًا على السجادة الحمراء بفستان أسود طويل مطرز مع تسريحة شعر كلاسيكية. 

وأطلت النجمة العالمية إيل فانينج بفستان أسود بتصميم ميرميد من توقيع ماركة Armani Prive. 

وتدور أحداث الفيلم حول حياة ليو وابنته مولي، وهي تتصدى لتحديات عقل والدها الفوضوي، ويأخذان طريقهما لولاية نيويورك.


ومن المقرر أن يختتم مهرجان برلين السينمائي دورته الـ 70 يوم 1 مارس المقبل. 

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور
سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور
سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور
سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور
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