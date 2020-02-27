دكتور الغلابة ومجدي يعقوب.. تعرف على تفاصيل اللقاء بينهما.. فيديو

قال الدكتور مجاهد الطلاوي، "دكتور الغلابة" الحاصل على تكريم صناع الأمل من الإمارات، إن التكريم في خارج البلاد يكون مشرفا وله إحساس مختلف لأن الكل يكون فخور ببلادك ويردد اسمها، وإن تكريم صناع الأمل كان حفلة عالمية تذاع بـ15 لغة مختلفة.





وأضاف "دكتور الغلابة"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن التكريم جمع بينه وبين الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي.





وأوضح أن الطبيب العالمي مجدي يعقوب رحب به كثيرا، متمنيا لـ"الجراح العالمي" أن يطيل الله في عمره حتى ينتهي من بناء صرحه الطبي الجديد، وينقل الخبرة لأولاده.









وأكد أن مجدي يعقوب طبيب عالمي، والجميع يحلم أن يكون لديهم مجدي يعقوب قائلًا: "بيعمل الخير، وهو شخص فوق الخيال".