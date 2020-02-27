بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي.. سجل كارثي لـ ريال مدريد على البيرنابيو

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مهما خارج أرضه على مضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".





وأصبح البرنابيو، معقل الملكي الإسباني، عقدة ريال مدريد في البطولة القارية للأندية في آخر 6 مباريات، حيث حقق فوزا وحيدا أمام جالطة سراي التركي بنتيجة ستة أهداف نظيفة.





وسقط فريق ريال مدريد الموسم الماضي علي ملعبه بخسارة من فريق سيسكا بنتيجة 3-0 ثم الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام بعد الخسارة بنتيجة 4-1، وخلال الموسم الحالي سقط الملكي في فخ التعادل أمام فريق كلوب بروج بدور المجموعات وتعادل مع باريس سان جيرمان واختتم السجل السيئ بخسارة أمام مانشستر سيتي .





وتقام مباراة العودة بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس على ملعب الاتحاد ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.