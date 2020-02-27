انضمام هبة الأباصيري إلى برنامج في بيت ريا وسكينة مع بدرية طلبة وانتصار

انضمت الإعلامية هبة الأباصيري إلى برنامج "في بيت ريا وسكينة"مع انتصار وبدرية طلبة، على قناة "النهار"، ليكون لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع.





وعلمت مصادر أنه عُقدت جلسات عمل بين عمرو الليثي، رئيس شبكة النهار، وعلي الريفي، رئيس مجلس إدارة شركة الريفي ميديا، ومدير شركة ميديا أبل، وريمون بطرس، مدير شركة الريفي ميديا، وهبة الأباصيري وانتصار وبدرية طلبة.





"بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهتم بالسيدات، ويهدف إلى تقديم محتوي نسائي كوميدي هادف بعيد عن البرامج النسائية الاعتيادية، وهو إنتاج شركة الريفي ميديا.



