سيامة خمسة كهنة جدد بإيبارشية سمالوط على يد الأنبا بفنوتيوس

صلى نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران إيبارشية سمالوط، القداس الإلهي بكاتدرائية المسيح مخلص العالم، وخلاله صلى نيافته صلوات سيامة خمسة من الدياكونيين (شماس كامل) كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

١. الدياكون ذكي عياد، باسم القس مويسيس

٢. الدياكون كيرلس عادل، باسم القس أولوجيوس

٣. الدياكون هاني منير، باسم القس إيرينيئوس

٤. الدياكون ريمون خلف، باسم القس مكسيموس

٥. الدياكون أيمن نادر، باسم القس يعقوب.

ومن المقرر أن يقضي الآباء الجدد فترة الأربعين تحت إشراف نيافة الأنبا بفنوتيوس، استعدادًا لبدء خدمتهم الكهنوتية.