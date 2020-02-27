شاهد.. يسرا توجه رسالة غامضة إلى جمهورها

شاركت الفنانة يسرا جمهورها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





ووجهت يسرا رسالة الى جمهورها من خلال الصورة وعلقت على الصورة قائلة: "إذا كان الناس لا يقدرون عملك ولا يرونك أسطورة ، فلن تكون أبدًا أسطورة. عليك أن تفهم أنك تعمل من أجل الناس الناس وأنك يجب أن تعمل وفقًا لتوقعاتهم.





وجدير بالذكر أنه قد شاركت الفنانة يسرا ضمن لجنة التحكيم التي اختيرت من 59 دولة حول العالم، لحفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ 92، المقامة على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.





ويذكر أن الفنانة يسرا تصور حاليا مسلسل "دهب عيرة""دهب عيرة" تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، سلوى عثمان، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من التعاقدات الأسبوع المقبل