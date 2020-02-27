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فن

شاهد.. يسرا توجه رسالة غامضة إلى جمهورها

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت الفنانة يسرا جمهورها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ووجهت يسرا رسالة الى جمهورها من خلال الصورة وعلقت على الصورة قائلة: "إذا كان الناس لا يقدرون عملك ولا يرونك أسطورة ، فلن تكون أبدًا أسطورة. عليك أن تفهم أنك تعمل من أجل الناس الناس وأنك يجب أن تعمل وفقًا لتوقعاتهم.

وجدير بالذكر أنه قد شاركت الفنانة يسرا ضمن لجنة التحكيم التي اختيرت من 59 دولة حول العالم، لحفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ 92، المقامة على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن الفنانة يسرا تصور حاليا مسلسل "دهب عيرة""دهب عيرة" تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، سلوى عثمان، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من التعاقدات الأسبوع المقبل
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“If people don’t appreciate your work and don’t see you as a legend, you will never be a legend. You have to understand that you are working for people and that you have to be working to their expectations.”⠀ ⠀ @voguearabia’s special 3d anniversary cover. 🥳⠀ ⠀ Editor-in-Chief: @mrarnaut Photography: @hassanhajjaj_larache Style: @katieellentrotter and @lisajarvis_stylist Hair: @hairbysadek Makeup: @jofrostmakeup Art Accomplice: @ebonheath Production: @beats.love.lipstick and @1001prodsmarrakech Interview: @alexandriagouveia With special thanks to @fsmarrakech⠀ ⠀ Wearing a coat by @dolcegabbana; and a jumper by @emiliopucci Glasses: Andy Wahloo Super-Lux X Poppy Lissiman.⠀ ⠀ #VogueArabiaTurns3 #Youssra #يسرا

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