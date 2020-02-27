حرب بين تركيا وروسيا.. أخطر صراع قد ينهي وجود أردوغان.. وكلمة السر في إدلب

هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوريا بضرورة انسحاب جيشها من شمال سوريا وأماكن وجود جيشه في نهاية شهر فبراير الجاري، وتحديدًا في أجزاء من محافظة إدلب، وإلا فقد يتحول الأمر إلى حرب مفتوحة ستضطر أن تتدخل فيها روسيا وسط إحجام أمريكي متوقع، وهو ما سيكتب ربما نهاية لأردوغان وأحلامه، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.





وقال أردوغان يوم أمس الأربعاء: "سوف ندفع النظام السوري إلى ما وراء الحدود التي وضعناها ونسمح للناس بالعودة إلى منازلهم".





وقُتل أكثر من عشرة جنود أتراك في محافظة إدلب السورية في الأسابيع الأخيرة، حيث ضاعفت القوات الموالية للرئيس بشار الأسد من جهودها لاستعادة الجيب الذي يسيطر عليه المتمردون.





ورد أردوغان بنشر تعزيزات عسكرية وهجمات انتقامية، لكن لدى الرئيس التركي القليل من الخيارات الجيدة لأنه يدرس مخاطر الصراع المتصاعد مع سوريا وروسيا ، وإنه ضد الضرورة السياسية التي تقول بتجنب قبول موجة جديدة من اللاجئين.





وعرضت الصحيفة عدة تساؤلات واجابت عليها منها:





ماذا يريد أردوغان في سوريا؟





لدى تركيا أهداف متعددة في الحرب الأهلية المستمرة منذ عقد من الزمن ، بعضها متضارب.





لقد دعم أردوغان الانتفاضات في عام 2011 وحشد الدعم للمتمردين السوريين الذين يسعون للإطاحة بالأسد.





بعد سنوات من القتال ، لا يزال أردوغان يريد دعم آخر بقايا المعارضة السورية لكنه يريد أيضًا تقييد الحكم الذاتي الممنوح للجماعات الكردية السورية التي تحكم جزءًا كبيرًا من شمال شرق سوريا ويُنظر إليه على أنه تهديد للأمن القومي من قبل أنقرة.





وهنا تظهر الأولوية التركية الأكثر إلحاحًا وهي منع موجة من جديدة اللاجئين من عبور الحدود التركية السورية.





واستضيف تركيا ، التي تتقاسم الحدود مع إدلب ، 3.6 مليون سوري بالفعل ، وقد أجبر تزايد الاستياء الشعبي أردوغان على إعلان أن بلاده لا تستطيع تحمل المزيد.





كيف ردت تركيا على الهجوم الأخير؟





أصدر أردوغان الشهر الماضي تحذيرات متزايدة لموسكو ودمشق من أن اتفاقية سوتشي ، وهي هدنة في إدلب توسطت فيها تركيا وروسيا في عام 2018 ، قد انهارت.





عندما قُتل ثمانية أفراد عسكريين أتراك على أيدي قوات الجيش السوري في بداية فبراير ، أمر الرئيس التركي بشن هجمات انتقامية وأرسل تعزيزات عسكرية إلى إدلب ، حيث كان لدى تركيا بالفعل 12 مركز مراقبة عسكري كجزء من صفقة سوتشي.





وتريد تركيا أن تتخلى سوريا عن أراضيها التي فازت بها حديثًا وأن تنسحب إلى الحدود المنصوص عليها في اتفاقية سوتشي، بينما رفضت روسيا ، التي تتهم أنقرة بالفشل في الوفاء بوعدها لكبح جماح المتطرفين الذين يهيمنون على ميليشيات إدلب، هذه الفكرة.





لكن مع استمرار نجاحات الجيش السوري، جاء عرض سري حول عرض في الأسبوع الماضي على أنقرة بأن تترك 60 في المائة من إدلب تحت سيطرة قوات الأسد، مع إجبار الجيش التركي على الانسحاب إلى منطقة صغيرة محددة.





رفض المسؤولون الأتراك هذا الاقتراح ، الذي قالوا إنه سيترك سكان إدلب البالغ عددهم ثلاثة ملايين "تحت رحمة النيران ".





هل ستوفر التوترات التركية الروسية فرصة للولايات المتحدة؟





بعد أن لاحظ الغرب بقلق اقتراب تركيا، العضو في حلف الناتو ، من موسكو خلال السنوات الماضية شعر بعض المسؤولين الأمريكيين بفرصة في تصاعد التوترات التركية الروسية. لكن أردوغان قال أمس الأربعاء للصحفيين الذين عادوا معه من أذربيجان أن وعود الدعم الأمريكي لم تتحقق.





ولم يبد المسؤولون الأتراك أية علامات على استعدادهم للتخلي عن شراء نظام دفاع جوي روسي من طراز S-400 - وهو موضع خلاف رئيسي في علاقة تركيا بالولايات المتحدة.





وشك دبلوماسي أوروبي ،أنه سيكون هناك ضرر دائم للعلاقات التركية الروسية حيث قال "العلاقة التركية مع موسكو تتسم بالوضوح والبساطة. إن الصراع في سوريا هو مجرد عنصر واحد ، ولن يغير بالضرورة الحسابات الأوسع".

رد الفعل المحلي في تركيا؟

إن أحزاب المعارضة التركية انتقدت بشدة سياسة أردوغان في سوريا. وتساءلت لماذا يموت الجنود الأتراك في إدلب. ومع ذلك ، فإنهم يعارضون بشدة أن تستقبل تركيا المزيد من اللاجئين. ومثل روسيا ، تريد أحزاب المعارضة من أنقرة أن تعترف بحكومة الأسد.





وفي الوقت نفسه ، يتعرض أردوغان لضغوط من القائد القومي ديفليت باهتشيلي ، شريكه الفعلي في التحالف ، الذي حث الرئيس التركي على اتخاذ موقف قاسي ضد موسكو ودمشق.





هذه المطالب المتنافسة تضع أردوغان في مأزق. وقال نيجار جوكسيل ، مدير المجموعة الدولية للأزمات في تركيا ، "إن الخروج [من إدلب] تمامًا ، والسماح للاجئين بالدخول إلى تركيا والسماح للأسد بأخذ هذا الفضاء ليس فكرة مقبولة في تركيا. لكنني لست متأكدًا من أن هناك الكثير من الاهتمام بمحاولة دفع النظام في السوريا وفعل ذلك على حساب أرواح الجنود الأتراك. لا توجد حلول جيدة ".





ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟

إن النهج الذي حدده أردوغان في نهاية شهر (فبراير) عن الموعد النهائي لتراجع القوات السورية يثير احتمال وقوع هجوم تركي أكبر في غضون أيام. لكن أردوغان يأمل أيضًا في عقد قمة مع روسيا وإيران الأسبوع المقبل.





ويتوقع سونر كاجابتاي ، مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ، أن يتراجع أردوغان في نهاية المطاف ما لم يكن هناك دعم قوي من الولايات المتحدة. وقال "أعتقد أننا سنرى نتيجة يأخذ فيها الأسد مساحة كبيرة وترضخ تركيا بوضعها فيما ييصبح النسخة السورية الشمالية الغربية من قطاع غزة".





لكن آخرين يحذرون من أن تركيا مستعدة للمخاطرة بالتصعيد الذي يمكن أن يكون له تداعيات واسعة النطاق ليس فقط عبر سوريا ولكن أيضًا في ليبيا، حيث تدعم تركيا مليشيات الوفاق .