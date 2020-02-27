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أخبار البلد

شعبة الفندقة البداية ..وزير القوى العاملة يبحث خطوات تطوير الجامعة العمالية

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:02 م
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين

عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة اجتماعا ، لبحث آخر تطورات عملية تطوير الجامعة العمالية ، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويلها إلي جامعة تكنولوجية ، وأن تكون البداية بشعبة الفندقة بعد تطويرها .


حضر الاجتماع الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، رئيس لجنة إعادة هيكلة الجامعة العمالية ، وعضوية عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمشرف العام علي الجامعة العمالية ، وياسر الشربيني معاون وزير القوي العاملة، والدكتورة سحر صدقي رئيس الجامعة ، والدكتور طه كامل رياض الأمين العام للجامعة.


 وتناول الاجتماع  المقترحات والتصورات التي تم وضعها لإنهاء مشاكل الجامعة العمالية ، وتعظيم الاستفادة منها وتحسين مخرجاتها.


وعرض الدكتور محمد أيمن عاشور رؤيته بشأن الإجراءات المطلوبة لإنهاء مشاكل الجامعة ، مستعرضا أهم الملاحظات التي تم رصدها من خلال اللجان الفنية التي قامت بإجراء زيارات للجامعة وفروعها بالمحافظات.


وطلب ممثلي الجامعة واتحاد العمال فرصة لدراسة تقارير الملاحظات، وكافة المقترحات التي تقدم بها نائب وزير التعليم العالي لأنهاء مشاكل الجامعة .


ومن جانبه قال وزير القوي العاملة ، إنه مازال هناك وقت كاف لتطوير الجامعة وفقا لأحدث النظم في مجال التعليم العالي والتكنولوجي ، وأنه جاري تطوير شعبة الفندقة في كافة فروع الجامعة العمالية.

شعبة الفندقة البداية ..وزير القوى العاملة يبحث خطوات تطوير الجامعة العمالية
شعبة الفندقة البداية ..وزير القوى العاملة يبحث خطوات تطوير الجامعة العمالية
شعبة الفندقة البداية ..وزير القوى العاملة يبحث خطوات تطوير الجامعة العمالية
شعبة الفندقة البداية ..وزير القوى العاملة يبحث خطوات تطوير الجامعة العمالية
شعبة الفندقة البداية ..وزير القوى العاملة يبحث خطوات تطوير الجامعة العمالية
شعبة الفندقة البداية ..وزير القوى العاملة يبحث خطوات تطوير الجامعة العمالية
شعبة الفندقة البداية ..وزير القوى العاملة يبحث خطوات تطوير الجامعة العمالية
شعبة الفندقة البداية ..وزير القوى العاملة يبحث خطوات تطوير الجامعة العمالية
شعبة الفندقة البداية ..وزير القوى العاملة يبحث خطوات تطوير الجامعة العمالية
شعبة الفندقة البداية ..وزير القوى العاملة يبحث خطوات تطوير الجامعة العمالية
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