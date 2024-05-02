بعد احتراق حظيرة ماشيتهم.. محافظ المنوفية يدعم أسرة بـ 60 ألف جنيه

التقى إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اليوم بأسرة حريق حظيرة مواشي بركة السبع المتضررة من نفوق عدد من رؤوس الماشية وذلك في لفتة إنسانية من المحافظ.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم يد العون من أجل توفير حياة كريمة وآمنة لهم .

وسلم محافظ المنوفية الأسرة مساعدة مالية عاجلة 60 ألف جنيه من المحافظة ورجال الأعمال.

وأكد المحافظ، حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي والرعاية الكاملة للحالات من ذوي الظروف الإنسانية والأولى بالرعاية في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.