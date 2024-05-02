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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: 77 مليون جنيه استثمارات مشروعات خطة التنمية بالباجور والسادات

تطوير شوارع المنوفية
تطوير شوارع المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المراكز والمدن على مستوى المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

 أشار إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024  للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المقررة ، مؤكداً تقديم كافه سبل الدعم  والعمل على تذليل العقبات لسرعة نهو المشروعات .

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 أوضح محافظ المنوفية إلى أنه جاري تنفيذ عدد (9) مشروعات خدمية وتنموية بنطاق مركز ومدينة الباجور وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بقيمة استثمارية تقارب 65 مليون و13 ألف جنيه.

 ففي قطاع الرصف ، أشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ومنها رصف شارع بورسعيد بداية من المحكمة حتى مصرف الباجور بطول 1,5كم ،  ورصف وتطوير الشارع الرئيسي  بمدينة الباجور، وكذا رصف شارع المصرب ،  فيما تم الانتهاء من رصف شارع الصنايع  وشارع طعيمة بطول 500م ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق .


وفى قطاع الكهرباء ، أكد محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة بالخطة والتي تضمنت إحلال وتجديد أعمدة وكابلات أرضية ، وشراء وتوريد مهمات إنارة ، وذلك ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة شبكات الإنارة لتحسين مستوى جودة الخدمات والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين .


وفى قطاع تحسين البيئة ، تم الانتهاء من دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بمدينة الباجور وذلك برفع كفاءة المعدات وتعظيم الإستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه  ،لافتا انه جارى الانتهاء من تطوير ميدان النصب التذكاري لإضفاء مظهر حضاري وجمالي  بالمنطقة ليكون مزاراً يليق بأهالي الباجور.


وفى ذات السياق ، أضاف  محافظ المنوفية أنه تم  الانتهاء من مشروعات  الخطة الاستثمارية بمدينة السادات والتى تضمنت تطوير منظومة الإنارة بتوريد مهمات ومعدات ودعم أسطول الحملة الميكانيكية وذلك بقيمة استثمارية 11 مليون و728 ألف جنيه  ، بهدف إحداث تنمية حقيقية تماشيا مع رؤية مصر 2030. 
وجه المحافظ  رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية المقرر تنفيذها بمختلف القطاعات المتنوعة لتسريع معدلات الأداء لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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