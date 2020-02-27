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أخبار العالم

رغم شفاء 5 حالات.. 6 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الصحة الإماراتية، يوم الخميس، اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لجنسيات مختلفة قادمة من إيران.
 

وقالت وفق ما نقله حساب مكتب الاتصال بالإمارات إن هذه الإصابات تم تسجيلها قبل قرار وقف الرحلات مع إيران. 


وكانت الصحة الإماراتية أعلنت، يوم الخميس، شفاء حالتين من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع أعداد المتعافين في الإمارات إلى 5 حالات. 


وقالت وفق صحيفة الخليج إن هناك حالتين من المصابين بفيروس كورونا،  ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة من الجنسية الصينية، تم شفاؤهما. 


وأضافت الوزارة أن إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس وصل إلى 5 حالات. 
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