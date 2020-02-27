بشرة سارة.. الإمارات تعلن شفاء حالتين من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم الخميس، شفاء حالتين من فيروس كورونا المستجد ، ليرتفع أعداد المتعافين في الإمارات إلى 5 حالات.





وقالت الصحة الإماراتية وفق صحيفة الخليج إن هناك حالتين من المصابين بفيروس كورونا ، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة من الجنسية الصينية، تم شفاؤهما.





وأضافت الوزارة أن إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس وصل إلى 5 حالات.





وكانت السلطات الكويتية قررت، يوم الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في الجهات الحكومية، بداية من الأحد المقبل، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم: "قرر ديوان الخدمة المدنية إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020".





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "سيصدر تعميم بالإجراءات الجديدة المؤقتة في الدولة، في إطار جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".



