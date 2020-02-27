بسبب كورونا.. قرار مهم من الحكومة الكويتية إلى العاملين بالدولة

قررت السلطات الكويتية، يوم الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في الجهات الحكومية، بداية من الأحد المقبل، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد





وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم: "قرر ديوان الخدمة المدنية إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020".





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "سيصدر تعميم بالإجراءات الجديدة المؤقتة في الدولة، في إطار جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ".





وأصدرت السفارة المصرية لدى الكويت، بيانا هاما، حذرت فيه مواطنيها المقيمين هناك، من فيروس كورونا ، والذي ظهر في الصين أواخر ديسمبر، وتسلل إلى معظم دول العالم.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت السفارة في بيانها: "في ضوء إعلان السلطات في دولة الكويت الشقيقة، عن رصد حالات إصابة بفيروس كورونا، تهيب سفارة جمهورية مصر العربية بأبناء الجالية المصرية بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة، واتباع الإرشادات الصحية والوقائية اللازمة وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، كما تهيب بهم الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص".





وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 43 حالة مؤكدة، إثر تسجيل 17 إصابة جديدة.