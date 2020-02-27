لابد من إجراءات حاسمة.. الصحة العالمية تحذر من تحول كورونا لـ وباء عالمي

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن القلق الأكبر الآن ناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد خارج الصين، محذرا من احتمال تحوله إلى وباء عالمي.





وعبر جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في جنيف، عن قلق المنظمة إزاء سرعة انتشار الفيروس في العالم وفاق عدد المصابين خارج الصين عددهم داخلها خلال اليومين الماضيين.





ودعا جميع الدول إلى "اغتنام الفرصة التي لا تزال متاحة حتى الآن وتفعيل جهود مكافحة الفيروس والتحرك بحسم وسرعة من أجل كبح جماحه".





وأضاف: "ما يحدث في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية يظهر لنا مدى خطورة الفيروس".





وشدد على أهمية اتخاذ "التدابير الصحيحة" لمكافحة الفيروس على غرار ما تم فعله في الصين، مؤكدا أن عددا من الدول منها بلجيكا وكمبوديا والهند ونيبال والفلبين وروسيا وفيتنام، نجحت في منع تمدد الفيروس فيها منذ تسجيل أولى الإصابات على أراضيها.





وأكمل: "تختلف هذه الدول عن بعضها، لكنها أثبتت أن الإجراءات الحاسمة الاستباقية يمكن أن تمنع تفشي الفيروس".