محمد مصيلحي: حققنا البطولة العربية في ظروف صعبة

أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق نجح في التحدي الصعب بالفوز بلقب البطولة العربية للأندية، بعد أن تغلب على نظيره الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة.









وأوضح أن الفريق تغلب على العديد من الصعوبات، أبرزها حالة الإجهاد نتيجة تلاحم المباريات بعد عودة اللاعبين من معسكر المنتخب الوطني، فضلًا عن الإصابات التي حرمت الفريق من الاستفادة بجهود اللاعبين بشكل كامل، إضافة إلى تحامل بعض اللاعبين على أنفسهم واللعب في ظل هذه الظروف.









وشدد على أن لاعبي الأهلي رجال، وكانوا عند حسن الظن وتخطوا كل الصعاب.









وأشار إلى أن البطولة مثلت احتكاكًا قويًّا مع فرق قوية ومدارس مختلفة، وهو ما يحقق إيجابيات عديدة للفريق قبل المرحلة الصعبة التي سوف يخوضها لاحقًا، سواء في بطولتي الدوري والكأس أو بطولة إفريقيا.







