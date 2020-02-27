AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد مصيلحي: حققنا البطولة العربية في ظروف صعبة

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:19 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق نجح في التحدي الصعب بالفوز بلقب البطولة العربية للأندية، بعد أن تغلب على نظيره الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة.


وأوضح أن الفريق تغلب على العديد من الصعوبات، أبرزها حالة الإجهاد نتيجة تلاحم المباريات بعد عودة اللاعبين من معسكر المنتخب الوطني، فضلًا عن الإصابات التي حرمت الفريق من الاستفادة بجهود اللاعبين بشكل كامل، إضافة إلى تحامل بعض اللاعبين على أنفسهم واللعب في ظل هذه الظروف.


وشدد على أن لاعبي الأهلي رجال، وكانوا عند حسن الظن وتخطوا كل الصعاب.


وأشار إلى أن البطولة مثلت احتكاكًا قويًّا مع فرق قوية ومدارس مختلفة، وهو ما يحقق إيجابيات عديدة للفريق قبل المرحلة الصعبة التي سوف يخوضها لاحقًا، سواء في بطولتي الدوري والكأس أو بطولة إفريقيا.


وكان الفريق توج بلقب البطولة بعد أن تخطى فرق السيب العماني وأساريا الليبي وخيبل اليمني في الدور الأول، ثم فاز على السلام العماني بدور الثمانية، قبل أن يتغلب على الأهلي البحريني في الدور نصف النهائي، ثم الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بالقاهرة، والحصول على اللقب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد إسماعيل: لن نفرط في دوري السوبر وكأس مصر للسلة

مصيلحي: البطولة العربية للطائرة صعبة.. وثقتي في لاعبي الأهلي بلا حدود

مصيلحي: لاعبو الأهلي جاهزون لحسم مباراة الزمالك

مصيلحي يتعهد بتصحيح أخطاء رجال طائرة الأهلي

فريق رجال طائرة الأهلي يواجه السلام العماني في البطولة العربية

رجال طائرة الأهلي يفوز على السلام العماني بالبطولة العربية

ترشيحاتنا

كارتيرون يصدم جمهور الزمالك قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال افريقيا

السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضها بمتحف العاصمة الإدارية

نادر حمدي يقصف جبهة محمد رمضان بسبب أزمة الطيار

مجدي عبدالغني ساخرا من عقوبات الزمالك فى القمة: تمخض الجبل.. شاهد

أفضل اللاعب الملتزم.. فايلر: لا أثق في كلام مدرب صن داونز.. والأهلي استعد جيدًا للمباراة

سر عدم حضور المشير طنطاوي جنازة مبارك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ طفلة بعد سقوطها على قضبان قطار أمام والدتها.. شاهد

فيلم تسجيلي يكشف عن أكبر مدينة فنون وثقافة بالعالم فى العاصمة الإدارية.. شاهد

تخفيض كبير في أسعار فيات خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل