عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حير العلماء 50 عاما.. كشف سر ثقب القطب الجنوبي

القطب الجنوبي
القطب الجنوبي

تمكن فريق من العلماء كشف السر وراء تكوين ثقب غير عادي في الجليد البحري في القطب الجنوبي بعد استمرار حالة من الغموض حوله استمرت أكثر من 50 عاما.

وتعود قصة ثقب الجليد لنهاية عام 2016 و 2017 حيث بدأ فى الظهور بشكل ملحوظ وتكونت حفرة واسعة أطلق عليها اسم "بولينيا" (polynya) وهي بحجم سويسرا تقريبا.

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

ووفقا لما جاء فى موقع " سبيس”أطلق اسم بولينيا Maud Rise على حفرة الجلد الضخمة نسبة إلى الهضبة المحيطية أو الجبل تحت الماء والواقع تحتها في بحر ويديل.
 

تشهد القارة القطبية الجنوبية تغيرا جذريا فى كل موسم شتاء حيث يتوسع الجليد البحري حولها للخارج مما يتسبب فى  زيادة حجمها لأضعاف المساحة الحالية ولكن فى إحدى فى عام 2016 تشكل الثقب.

وذكرت الدراسة المنشورة في مجلة Science Advances أن ثقب الجليد حدث نتيجة الرياح وتيارات المحيط وفى نفس الوقت الطبيعة الجغرافيا تحت الماء وكانت الظروف مثالية لإذابة الجليد البحري.

ولكن هناك مؤشرات تكشف أن تاريخ ظهور حفرة الجليد بولينيا Maud Rise يعود إلى ما هو أبعد من عام 2016  فى سبعينات القرن الماضي خلال الفترة من 1974 إلى عام 1976 وتم اكتشافها من خلال الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض. 

واعتقد العلماء حينها أن ثقب البولينيا فى الجليد سيعود كل شتاء لكنها لم تعود إلا فى أوقات قليلة جدا وفى وفي شتاء 2016 و2017 ظهرت بشكل أوضح مرة أخرى فقد اتسعت مساحة الحفرة من 9500 كم مربع تم قياسها إلى 80 ألف كم مربع تقريبا خلال شهر واحد..


وتوصلت الدراسة الحديثة إلى أن حفرة البولينيا تحدث بسبب ارتفاع مياه القاع الدافئة والمالحة بسبب تيار دائري حول بحر ويدل ويساعد هذا التيار في تفسير كيفية ذوبان الجليد البحري ولكن يجب أن تحدث عملية أخرى لأن تبريد المياه السطحية يمنعها من الاختلاط بالماء الدافئ والمالح.

ووفقا لموقع روسيا اليوم رجح الفريق أن الدوامات المضطربة حول Maud Rise جلبت كميات إضافية من الملح إلى المنطقة والذي تم بعد ذلك نقله إلى السطح من خلال عملية تسمى نقل إيكمان حيث يتحرك الماء بزاوية 90 درجة مع الريح أعلاه ويؤثر على تيارات المحيط ويمكن أن تبقى بصمة البولينيا في الماء لعدة سنوات بعد تشكلها.

الجليد القارة القطبية الجنوبية القطب الجنوبي ذوبان الجليد الجليد البحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة مدوية.. حقيقة نقل مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال خارج تونس

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

مدير وكالة المخابرات المركزية يصل القاهرة لإجراء محادثات بشأن غزة

هل تعود خطة تخفيف أحمال الكهرباء مجددًا بعد فترة الأعياد؟

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الطحينة لرنجة شم النسيم

رغم فوائده .. هؤلاء ممنوعون من البروكلى| من هم

أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل القرص| تعرف عليها

لون الشمس تغير للأخضر.. تفاصيل مدهشة| صور

حلمت بأبويا هاني الناظر.. رسالة من العالم الآخر للطبيب الراحل

طرق طبيعية لعلاج التنميل في الأطراف

أسهل وأرخص وصفة .. طريقة سحرية للتخلص من الهالات السوداء

اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

ترشيحاتنا

الهلال يهزم التعاون ويواصل الصدارة في الدوري السعودي

انخفاض طفيف في سعر الذهب وعيار 21 الآن

نيويورك تايمز : أنظمة باتريوت الجديدة تصل إلى أوكرانيا يونيو المقبل

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

الإسكان الاجتماعي : استثناء هذه الفئات من حظر التعامل على الوحدات المستلمة

DIA الدولية تعتزم توطين الصناعات الدوائية في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

طريقة عمل كوكيز الفستق السريع بمذاق لا يقاوم

ارتجاع المرئ.. أسبابه وتشخيصه وطرق بسيطة لعلاجه

صياد يواجه تمساح طليق في الشارع.. ماذا حدث؟

فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

بعد إجرائه عملية جراحية.. الأطباء يمنعون فنانا شهيرا من الكلام

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ