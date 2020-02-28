AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عمرو مدكور: انتهاء تنفيذ 200 مركز خدمة تموينية مطور حتى الآن

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:28 ص
الدكتور عمرو مدكور
الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية
Advertisements
محمد صبيح
قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إنه يجرى العمل وفقا لخطة طموحة تستهدف إنشاء 600 مركز خدمات تموينية مطورة على مستوى الجمهورية تنتهي خلال عامين، لافتا خلال حواره مع صدى البلد إلى الانتهاء من تنفيذ 200 مركز حتى الآن.
 
وأوضح مدكور أن آلية عمل مكتب الخدمات التموينية المطور تختلف عن المكتب التمويني القديم، حيث أن المكتب التمويني القديم يُقدم خدمات للبدالين والمخابز والمواطن، أما المكتب المطور يُقدم خدمات للمواطن فقط كما أنه يحتوي على 4 شبابيك للتعامل مع الجمهور بحد أدنى.

وتابع أنه تم التعاون مع شركة we لربط المكتب المطور بشبكة داخلية وكذا ربطه بالمركز الرئيسي للخدمة التموينية من خلال خط إنترنت آمن للقضاء على إشكالية (السيستم وقع)، بالإضافة إلى تجهيز مركز الخدمات التموينية المطور بجهاز ترقيم للدور وأماكن استراحات للمواطنين.

وأشار مدكور إلى تجربة بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تم تطبيقها في محافظة بورسعيد والتي تتيح 8 خدمات حكومية حاليا وسيتم زيادة الخدمات لـ 32 خدمة، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية في جميع المحافظات والتي ستقدم جميع الخدمات التموينية للمواطنين دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.

واستطرد أن مركز الخدمة التمويني المطور أو بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية ستقلص بشكل كبير الوقت المطلوب لتقديم الخدمة بحيث يقتصر وقت تقديم الخدمة إلى يوم واحد سواء استخراج بطاقة تموينية جديدة أو بدل فاقد أو بدل تالف من خلال الرقم القومي فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لخدمة المواطنين.. محافظ مطروح يفتتح مركز تموين بحي الزهور

لو أنت مجند سابق.. استخرج المستندات الخاصة بتأدية الخدمة العسكرية من الإنترنت

يخدم 206 آلاف مواطن ..محافظ سوهاج يفتتح مكتب تموين بندر جهينة

بعد افتتاحه أمس ..10 معلومات عن مكتب خدمة المواطنين بتموين جهينة

هل تمنح البنوك قروضا مالية بضمان بطاقات التموين.. اعرف الحقيقة

بـ ضغطة زر.. خطوات استخراج مستندات تأدية الخدمة العسكرية فى الداخلية

ترشيحاتنا

بـ الزي الرياضي .. نيرمين الفقى تشعل انستجرام.. ومتابعون: انا مهما كبرت صغير

العناية الإلهية تنقذ طفلة بعد سقوطها على قضبان قطار أمام والدتها.. شاهد

بالجلد الأسود..زوجة تامر حسني تبهر جمهورها بالكاوبوي

مرتضى منصور يتحدى عمرو الجنايني واتحاد الكرة.. تفاصيل

شاهد.. حرقة قلب أم يفصل بينها وبين قبر ابنتها المقتولة سياج حديدي بعدما حرمت من زيارتها

بعد إصابتها بـ ورم.. تامر أمين يوجه رسالة لـ شيرين على الهواء.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حرقة قلب أم يفصل بينها وبين قبر ابنتها المقتولة سياج حديدي بعدما حرمت من زيارتها

الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور