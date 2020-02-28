عمرو مدكور: انتهاء تنفيذ 200 مركز خدمة تموينية مطور حتى الآن

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إنه يجرى العمل وفقا لخطة طموحة تستهدف إنشاء 600 مركز خدمات تموينية مطورة على مستوى الجمهورية تنتهي خلال عامين، لافتا خلال حواره مع صدى البلد إلى الانتهاء من تنفيذ 200 مركز حتى الآن.

وأوضح مدكور أن آلية عمل مكتب الخدمات التموينية المطور تختلف عن المكتب التمويني القديم، حيث أن المكتب التمويني القديم يُقدم خدمات للبدالين والمخابز والمواطن، أما المكتب المطور يُقدم خدمات للمواطن فقط كما أنه يحتوي على 4 شبابيك للتعامل مع الجمهور بحد أدنى.





وتابع أنه تم التعاون مع شركة we لربط المكتب المطور بشبكة داخلية وكذا ربطه بالمركز الرئيسي للخدمة التموينية من خلال خط إنترنت آمن للقضاء على إشكالية (السيستم وقع)، بالإضافة إلى تجهيز مركز الخدمات التموينية المطور بجهاز ترقيم للدور وأماكن استراحات للمواطنين.





وأشار مدكور إلى تجربة بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تم تطبيقها في محافظة بورسعيد والتي تتيح 8 خدمات حكومية حاليا وسيتم زيادة الخدمات لـ 32 خدمة، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية في جميع المحافظات والتي ستقدم جميع الخدمات التموينية للمواطنين دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.





واستطرد أن مركز الخدمة التمويني المطور أو بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية ستقلص بشكل كبير الوقت المطلوب لتقديم الخدمة بحيث يقتصر وقت تقديم الخدمة إلى يوم واحد سواء استخراج بطاقة تموينية جديدة أو بدل فاقد أو بدل تالف من خلال الرقم القومي فقط.