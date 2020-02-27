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توك شو

مرض غامض.. بطلة مصر لرفع الأثقال 3 سنوات نزيف مستمر

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:40 م
3 سنوات نزيف مستمر
3 سنوات نزيف مستمر لبطلة مصر لرفع الأثقال
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أسامة علي

كشف الكابتن إبراهيم أبو كليلة نائب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال آخر التطورات الصحية لـ نهلة رمضان بطلة منتخب مصر لرفع الأثقال.

 

وأوضح أبو كليلة خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج :"كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون"، أن المستشفيات التى تم تحويل "نهله رمضان" لها عن طريق وزارة الشباب والرياضة لم تستطع تشخيص حالتها المرضية.

 

وتابع نائب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال:" 3 سنين  فيه نزيف مستمر ومحدش عارف حالتها ايه؟.

 

وطالب نائب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، الجهات المسؤولة بضرورة سفر اللاعبة نهلة رمضان للخارج لعلاجها.

 

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