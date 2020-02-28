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اقتصاد

آخر موعد لاستلام طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة 29 فبراير

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:31 ص
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
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محمد صبيح
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالانتهاء من استلام طلبات القسم الثالث والأخير من المرحلة الثالثة بمشروع جمعيتي بنهاية يوم عمل ٢٩ فبراير ٢٠٢٠.

وأكد المصيلحي أن المرحلة الثالثة بأقسامها الثلاثة قد شهدت استقبال ما يقرب من ١٤ ألف طلب على ثلاث دفعات مختلفة وذلك على النحو التالي:

• القسم الأول: كان ممتدا حتى ٢٣ يوليو ٢٠١٩ وتم الانتهاء من معاينة هذه الطلبات وتم تشغيل ما يقرب من ٢٨٠ منفذا وجار إنهاء إجراءات تشغيل عدد ٥٧٠ ومن المستهدف دخولها الخدمة منتصف مارس ٢٠٢٠.

• القسم الثاني: الذي امتد من ٢٤ يوليو حتى ٣١ من ديسمبر ٢٠١٩ وجار معاينة طلباتها واتخاذ إجراءات تشغيل المنافذ المقبول ومن المستهدف تشغيلها مطلع ابريل ٢٠٢٠.

• القسم الثالث: امتد من 1 يناير 2020 حتى الغد ٢٨ من فبراير، وسيتم إرسال الطلبات لإجراء المعاينة المبدئية وإنهاء إجراءات التشغيل للمنافذ المقبولة ومن المتوقع دخولها الخدمة يونيو ٢٠٢٠.

جدير بالذكر بأن شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد حدد احتياجاتها من منافذ المرحلة الثالثة بحوالي ٢٠٠٠ منفذ لتعمل جنبًا الي جنب مع منافذ المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية.

كما أكد المصيلحي أن عدد المنافذ التي تم افتتاحها بالمرحلة الأولى والثانية ٤٢٢٠ منفذ، والمرحلة الثالثة تم افتتاح ما يقرب من ٢٨٠ وجار تشغيل ٥٧٠ منفذا.

ومن ناحية أخرى أشار المصيلحي إلى أنه سيتم النظر في مدى إمكانية طرح المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي وفقا لاحتياجات الشركات الفعلية ودراسة المتوسطات من جانب مديريات التموين وذلك في الأماكن الأكثر احتياجًا والتي لا يوجد بها منافذ، ومن المتوقع بدء إجراءات معاينة طلبات المرحلة الرابعة في مطلع شهر يوليو ٢٠٢٠.
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