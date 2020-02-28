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محافظات

غدا .. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة اعرف الأماكن و التوقيت

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:00 ص
قطع المياه
قطع المياه
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عبد العزيز جمال

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 7 مناطق غدا السبت بشرق العاصمة نظرا لقيامها بإحلال وتجديد خط المياد قطر ٠. ٦ مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون . 

وأكدت انقطاع المياه عن مناطق ( منشية البكرى - عمارات العبور - خلف عمارات البور - القوات الجوية - الحرس الجمهورى - المنطقه العركزية السكرية - مبنى وزارة الدفاع ). 

ومن المقرر أن تكون مدة الانقطاع اعتبارا من الساعة ١٠ صباح يوم السبت الموافق ٢٢ -٢-١٠١٠ وحتى الساعة ١٠ مساء نفس اليوم. 

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات يتديير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة بتديير سيارات مياه صائحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها الاتصال بالخط الساخن 125. 

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