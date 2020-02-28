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أسامة عبدالعزيز: كل المؤشرات تلمح إلى تراجع شعبية أردوغان.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي اسامة عبدالعزيز، المتخصص  فى الشأن التركي، إن حظوظ الحزب الحاكم بتركيا "العدالة والتنمية" فى النجاح مرة أخرى تراجعت وحظوظ المعارضة هذه المرة فى إرتفاع.

وتابع عبدالعزيز خلال  حواره ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"حزب العدالة والتنمية حقق نجاحات كثيرة على الأرض ولكن حاليا فقد جزء كبير من شعبيته داخل تركيا".

وأكمل:"بعد 2010 تأكد أردوغان من عدم إنضمام دولته للإتحاد الأوروبي وهو ماجعله يتجه نحو الشرق الأوسط لتحقيق أطماعه".

 وأشار الكاتب الصحفي إلى علاقة اردوغان بالشعب تراجعت كثيرا مؤخرا هو ما ينذر بخسارة أردوغان وحزبه فى إنتخابات 2023.

ونوه ا إلى أن كل المؤشرات تشير إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، مضيفا:"الناخب التركي سيخرج من عباءة أردوغان ويقيم المستوى الإقتصادي".
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