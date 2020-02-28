خطوات تعليم الطفل قواعد الاتيكيت الصحيحة.. فيديو

قالت الدكتورة ايمان عفيفى خبيرة الإتيكيت إن الإتيكيت فن تعامل الشخص مع كل ما هو محيط به ، لافتة الى ان الاتيكيت يختلف من شخص لآخر حسب البيئة و المكان المتواجد فيه.





الدكتورة ايمان عفيفى في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى أنه من الضروري تعليم الطفل من اول يوم ولادة الإتيكيت السليم. وأضافت

واشارت خبيرة الإتيكيت الى ان الام هى من تحدد الطفل يبدأ فى النوم بغرفة وحده ام مع عائلته، مؤكدة أن ضغوطات الحياة تجعلنا نستسهل تربية أبنائنا وهذا من اكبر الاخطاء التى يقع فيها الاباء فى التربية.





وتابعت خبيرة الإتيكيت أن الأم تحتاج ان تتجرأ فى تربية أبنائها قائلة : " قوى قلبك شوية " ، منوهة إلى الطفل يحب أن يكتشف كل ما حوله فلذلك لابد من تعليمه اتيكيت الا يلمس شئ .



