دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على غيابات الترجي أمام الزمالك

الزمالك ضد الترجي:

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتعميق جراح الترجي، بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، بنتيجة كبيرة، ووضع قدما في الدور نصف النهائي.





وكان الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، يوم 14 فبراير الجاري، بعد الفوز على الترجي بنتيجة 3 -1.





في المقابل يطمح فريق الترجي التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في القاهرة، تساعده في الثأر من الفارس الأبيض في لقاء الإياب بـ رادس.