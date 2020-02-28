دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على غيابات الترجي أمام الزمالك

يترقب عشاق كرة القدم، في القارة السمراء، قمة من العيار الثقيل، اليوم، الجمعة، في تمام السادسة مساء، بين الزمالك والترجي، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
الزمالك ضد الترجي:
ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتعميق جراح الترجي، بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، بنتيجة كبيرة، ووضع قدما في الدور نصف النهائي.
وكان الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، يوم 14 فبراير الجاري، بعد الفوز على الترجي بنتيجة 3 -1.
في المقابل يطمح فريق الترجي التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في القاهرة، تساعده في الثأر من الفارس الأبيض في لقاء الإياب بـ رادس.
غيابات الترجي:
ويفقتد الترجي لخدمات الثلاثي سامح الدربالي وعبدالقادر بدران وطه ياسين الخنيسي، في مباراة اليوم، أمام الزمالك للإصابة.
تاريخ مواجهات الزمالك والترجي:
والتقى الزمالك والترجي في 7 مواجهات سابقة، فاز الزمالك في ثلاث مواجهات، وتعادلا في ثلاث مباريات أيضا، وفاز الترجي في لقاء وحيد.