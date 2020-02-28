AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على غيابات الترجي أمام الزمالك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:29 ص
الترجي والزمالك
الترجي والزمالك
Advertisements
محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم، في القارة السمراء، قمة من العيار الثقيل، اليوم، الجمعة، في تمام السادسة مساء، بين الزمالك والترجي، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك ضد الترجي:

ويسعى فريق الزمالك  بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتعميق جراح الترجي، بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، بنتيجة كبيرة، ووضع قدما في الدور نصف النهائي.

وكان الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، يوم 14 فبراير الجاري، بعد الفوز على الترجي بنتيجة 3 -1.

في المقابل يطمح فريق الترجي التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في القاهرة، تساعده في الثأر من الفارس الأبيض في لقاء الإياب بـ رادس.

غيابات الترجي:

ويفقتد الترجي لخدمات الثلاثي سامح الدربالي وعبدالقادر بدران وطه ياسين الخنيسي، في مباراة اليوم، أمام الزمالك للإصابة.

تاريخ مواجهات الزمالك والترجي:

والتقى الزمالك والترجي في 7 مواجهات سابقة، فاز الزمالك في ثلاث مواجهات، وتعادلا في ثلاث مباريات أيضا، وفاز الترجي في لقاء وحيد.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي

شاهد.. أول هدف مصري في مرمى نادى الترجي التونسي

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

تعرف على مكافأة بطل ووصيف مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

صدمة للترجي .. إصابة طه الخنيسي وسامح الدربالي وغيابهما عن مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

إصابة جديدة تعمق جراح الترجي قبل مواجهة الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

واشنطن تطالب سوريا وروسيا بإنهاء هجومها "الشنيع" بعد مقتل جنود أتراك فى إدلب

الزمالك يسعى لتعميق جراح الترجي بـ دوري أبطال أفريقيا.. الليلة

بعد قرار تعليق العمرة.. السعودية تعلق إصدار التأشيرات السياحية لـ 7 دول غير عربية.. تعرف عليها

الرجاء المغربي يصطدم بـ مازيمبي الكونغولي في مواجهة نارية بدوري أبطال أفريقيا

شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور

بعد مقتل جنودها في إدلب.. الناتو يستجيب لدعوة تركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن هذه العادات.. هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

رسائل قابوس للقوات المسلحة تتصدر واجهة معرض مسقط..صور

باللون الكشميري.. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها