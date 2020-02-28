تسجيل حالة جديدة مصابة بكورونا في فرنسا

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة نيس الفرنسية.

وكانت الصحة الفرنسية أعلنت وجود 38 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، تسجيل 44 حالة وفاة بفيروس كورونا و327 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقالت لجنة الصحة الصينية في بيان لها "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 2788، تم تسجيل كذلك 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".





وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117