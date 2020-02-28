كن متفائلا.. رسالة محفزة من ندى بسيوني لجمهورها

شاركت الفنانة ندى بسيوني جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت ندى على الصورة قائلة:"عنـدما تـرحل احـد احـلامك فـلا تيـأس ...لان حلمـا اخـر على وشـك الوصول إليك ، فكـن متفائلًا دائما وثق أن هناك من يحبك في السماء فقط قل يارب صباح خير ترسله لنا السماء".
وحازت الصورة على اعجاب الكثير من متابعيها وانهالت التعليقات علي الصورة ،بينما جاء تعليق أحدهم كالتالي:
" ندى الجميلة صباح الورد على الجمال اللي مينتهيش انتي جميله وتمثيلك جميل وروحك حلوة".
وتابع اخر قائلا: " بتجنني أكثر الفنانات رقيا وجاذبية وحب".
يذكر أن أحدث أعمال ندى بسيوني مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.
العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.