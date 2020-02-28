كن متفائلا.. رسالة محفزة من ندى بسيوني لجمهورها

شاركت الفنانة ندى بسيوني جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت ندى على الصورة قائلة:"‏عنـدما تـرحل احـد احـلامك فـلا تيـأس ...لان حلمـا اخـر على وشـك الوصول إليك ، فكـن متفائلًا دائما وثق أن هناك من يحبك في السماء فقط قل يارب ‏صباح خير ترسله لنا السماء".





وحازت الصورة على اعجاب الكثير من متابعيها وانهالت التعليقات علي الصورة ،بينما جاء تعليق أحدهم كالتالي:





" ندى الجميلة صباح الورد على الجمال اللي مينتهيش انتي جميله وتمثيلك جميل وروحك حلوة".





وتابع اخر قائلا: " بتجنني أكثر الفنانات رقيا وجاذبية وحب".





يذكر أن أحدث أعمال ندى بسيوني مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.



