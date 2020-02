كن متفائلا.. رسالة محفزة من ندى بسيوني لجمهورها

View this post on Instagram

‏عنـدما تـرحل احـد احـلامك فـلا تيـأس ...لان حلمـا اخـر على وشـك الوصول إليك ، فكـن متفائلًا دائما وثق أن هناك من يحبك في السماء 🙏فقط قل يارب ‏صباح خير ترسله لنا السماء ♥️