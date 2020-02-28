هولندا تسجل ثاني إصابة بـ كورونا

أكدت هولندا تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد رغم التدابير الوقائية التي يتخذها عدد كبير من دول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد،

فإن المرض يطرق أبواب بلدان جديدة بعد نحو 3 أشهر من ظهوره.





وأعلنت هولندا مسبقاً تسجيل أول إصابة بالفيروس، بعد ثبوت حالة لدى مريض كان قد سافر إلى شمال إيطاليا، أكثر المناطق التي انتشر فيها الفيروس في أوروبا.





وقال وفق المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا، إنه جرى فحص جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع المصاب، فيما وضع الأخير في الحجر الصحي.





ونصح-=المعهد الجميع في البلاد بالحذر، لتجنب مزيد من الإصابات.