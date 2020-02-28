بتكلفة 4 ملايين جنيه.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد إبراهيم عبد الرحمن

إفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد ابراهيم عبد الرحمن بعزبة البيه التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا و المقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه على مساحة 900 متر وبه مصلى للسيدات.





وأوضح وزير الأوقاف أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لإفتتاح و إعمار و تجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق و الأمثل لإستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات و الشعائر الدينية.

أوضح وزير الأوقاف أنه حريص على مشاركة الأهالي إفتتاح بيتا من بيوت الله على الأرض لإستقبال المصلين ولتعليم و تعلم صحيح الدين وذلك تنفيذا لخطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

قال المحافظ، إن المسجد مُقام بالجهود الذاتية ويمثل صرحًا إسلاميًا ينشر قيم الإسلام ومبادئه السامية،

كما قام محافظ الشرقية بإهداء درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرا لجهوده المخلصة في مجال الدعوة الإسلامية ونشر تعاليم الدين الصحيحة.

وقام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأداء صلاة الجمعة بمسجد ابراهيم عبد الرحمن بعزبة البيه التابعة لرئاسة مركز ههيا في حضور اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير امن الشرقية واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية ، ونواب البرلمان و القيادات التنفيذية و الأمنية وعدد من رجالات الدين الإسلامي وأهالي العزبه.

وقام بإلقاء خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحدث فيها عن مفهوم العمل الصالح و العمل السيئ مؤكدًا ان مفهوم العمل يشمل كل ما يقوم به الإنسان من قول و فعل وقال ان العمل الصالح في الإسلام ما فرضه الله تعالي على عباده من صلاة و صيام و زكاة و حج كما يشمل كل ما يحقق القيم الإنسانية و يسهم في بناء المجمتع وترابطه، مطالبا الجميع بالأخذ بالأسباب و تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة أي امراض أو أوبئة تهدد أمن وسلام المجتمع محذرا من عدم الإنسياق وراء الشائعات المغرضة و الإلتفاف حول القيادة السياسية للمشاركة في بناء الوطن.

وأكد المحافظ أن المسجد يمثل صرحًا إسلاميًا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله وتساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن إعمار المساجد يُعد هدفًا نبيلًا فالمسجد بيت الله على الأرض و يُعد منبرًا لنشر الفكر الوسطي و تعاليم الدين الإسلامي السمحة ،مشيدا بمجهودات مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتصبح صروحًا إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن .





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