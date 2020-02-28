نجم الزمالك السابق: عبدالله جمعة أفضل بديل مع كارتيرون أمام الترجي.. فيديو

كشف أحمد عبدالحليم لاعب الزمالك السابق عن الأوراق الرابحة فى مباراة النادي الزمالك أمام نادي الترجي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي فى تمام السادسة مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادى الزمالك نظيره فريق الترجي، فيما يواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الذهاب بدوري أبطال إفريقيا غدا السبت على ملعب استاد القاهرة.

و قال أحمد عبد الحليم ،فى تصريحات تليفزيونية: عقلية الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك يتمسك بالثبات فى التشكيل وعبدالله جمعة أصبح ورقة رابحة فى صفوف الفارس الأبيض لكونه يجيد اللعب فى أكثر من مركز ويعتبر بديل جيد للغاية لافتا إلى أنه يساهم بشكل جيد مع محمد عبدالشافي الذى يجيد في النواحي الدفاعية بالجبهة اليسرى.



ويشهد ملعب القاهرة الدولي في السادسة مساء الجمعة، قمة عربية بنكهة أفريقية بين الزمالك والترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي النسخة رقم 56 لدوري أبطال أفريقيا تحت إدارة طاقم مغربي يقوده رضوان جيد.



ورغم أنها تمثل شوط من مباراة عمرها 180 دقيقة بين الفريقين،فإن المواجهة تكتسب أهمية كبرى خصوصًا للزمالك صاحب الأرض والجمهور الذي يرغب في تحقيق نتيجة كبيرة يضع بها قدمًا في نصف نهائي البطولة قبل مواجهة الذهاب في رادس من ناحية ،ويؤكد من ناحية أخرى أن تفوقه على الترجي في السوبر الأفريقي بتاريخ الرابع عشر من فبراير الجاري لم يكن وليد الصدفة.