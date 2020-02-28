نقيب المهندسين: انتخابات التجديد النصفي تسير بشكل جيد

وصل المهندس هاني ضاحي النفيب العام لنقابة المهندسين المصرية، لمقر الإنتخابات التجديد النصفي بأرض المعارض، لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة المهندسين، ومقاعد النقابة الفرعية .

وقال هاني ضاحي نقيب المهندسين ، إن سير العملية الإنتخابية بشكل جيد وتعاون كبير وإقبالا ملحوظا.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، وتستمر حتى السابعة مساء، اليوم، الجمعة، 28 فبراير 2020، ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا.

ويتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففى شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن ، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن فى الشعبة الميكانيكية، أما فى الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن ، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و 9 تحت السن فى الشعبة الكيميائية والنووية ، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.