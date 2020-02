محمد حفظي يشارك في إنتاج أحدث أفلام المخرج العالمي هاني أبو أسعد

أعرب المنتج محمد حفظى عن سعادته بالمشاركة فى أحدث أعمال المخرج الفلسطيني العالمى هانى أبو أسعد.





الفيلم بعنوان صالون هدى وهو من إنتاج A&H production و Film Clinic.. وتوزيع MAD Solutions و Lagoonie Film Production المشاركين أيضًا بالإنتاج.





هانى أبو أسعد له عدد من الأعمال المميزة والتى نال عنها شهرة دولية بعد وصوله لترشيحات الأوسكار.





يذكر أن آخر أعمال هانى أبو أسعد كان فيلم the mountain between us أو الجبل بيننا هو فيلم فيلم دراما رومانسية أمريكي صدر سنة 2017، وعرض خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.