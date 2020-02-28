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فن

محمد حفظي يشارك في إنتاج أحدث أفلام المخرج العالمي هاني أبو أسعد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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محمد نبيل
أعرب المنتج محمد حفظى عن سعادته بالمشاركة فى أحدث أعمال المخرج الفلسطيني العالمى هانى أبو أسعد.

الفيلم بعنوان صالون هدى وهو من إنتاج A&H production و Film Clinic.. وتوزيع  MAD Solutions و Lagoonie Film Production المشاركين أيضًا بالإنتاج.

هانى أبو أسعد له عدد من الأعمال المميزة والتى نال عنها شهرة دولية بعد وصوله لترشيحات الأوسكار.

يذكر أن آخر أعمال هانى أبو أسعد كان فيلم  the mountain between us  أو الجبل بيننا هو فيلم فيلم  دراما رومانسية أمريكي صدر سنة 2017، وعرض خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

الفيلم من بطولة إدريس إلبا الذى لعب دور جراح وكيت وينسليت وقامت بدور صحفية وقد حقق إيرادات متواضعة نسبا إلى السوق الأمريكي. 
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