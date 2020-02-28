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فن

بعد وعكته الصحية.. تعرف على تطورات حالة أحمد فلوكس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:37 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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سعيد فراج
كتب الفنان أحمد فلوكس، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، طمأن فيه أصدقائه ومتابعيه على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة ودخوله المستشفى مؤخرًا. 

وكتب أحمد فلوكس، عبر فيسبوك: «بشكر كل اللي سأل عني واللي جالي للمستشفى واللي اتواصل مع اهلي الحمد لله على كل حال .. أنا ضغطي علي مره واحده لقيت نفسي مش قادر اتنفس وأخدوني المستشفى والحمد لله طلع ده من ضغط الشغل و إرهاق شديد من اللي بنشوفه في الدنيا ديه .. ربنا يخليكو ليا ويحميكم جميعا». 

يأتي ذلك بعدما، أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن مرضه من خلال نشر صورة له يظهر من خلالها واضعا المحاليل في أحد المستشفيات الخاصة؛ وذلك من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

علق فلوكس، على الصورة قائلًا: "تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير".

يذكر أن  أحمد فلوكس، شارك صورة لزميلته منى فاروق عبر صفحته بموقع انستجرام، وكتب لها رسالة خاصة.

وعلق فلوكس، قائلا: الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق.. كلنا خطاء ولكنه ستر الله، ولعل ما حدث لكى علامة حب من الله.. لأن الله إن لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكى تعودى إلى رحاب الله.. وإيمانًا منى بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده.. فأحب أن أبشرك بأن دورك فى المسلسل الإذاعى #طلقنى شكرا # فى انتظارك وفى كل أعمالى الشخصية".
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