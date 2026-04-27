محافظات

جراحة دقيقة لإعادة بناء الوجه والجمجمة لمصاب في حادث بمستشفى شربين

همت الحسينى
همت الحسينى

نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية من  إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإعادة بناء الوجه والجمجمة لمريض تعرض لحادث سير، في واحدة من الحالات النادرة شديدة التعقيد.


وكان المريض قد وصل إلى المستشفى بعد مرور 40 يومًا على الحادث، حيث كان قد مكث بإحدى المستشفيات دون تدخل جراحي نظرًا لصعوبة الحالة، ما أدى إلى بدء التحام العظام بشكل غير صحيح، وزيادة تعقيد التدخل الجراحي.


وعلى الفور، تم إعلان حالة الطوارئ بالقسم، وتجهيز المريض خلال 48 ساعة فقط بالتنسيق بين تخصصات جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والأعصاب، مع وضع خطة جراحية دقيقة للتعامل مع الحالة.
وخلال عملية استمرت نحو 9 ساعات متواصلة، تم تنفيذ تدخل جراحي متكامل شمل استخدام مدخل جراحي تجميلي (Bicoronal Approach) لإتاحة رؤية جراحية واسعة مع الحفاظ على الشكل الجمالي، إلى جانب التعامل مع قاعدة الجمجمة وإجراء Cranization للجيب الجبهي، بما يضمن حماية المخ.
كما تم إعادة بناء محجر العين والجيب الأنفي باستخدام عظام ذاتية من المريض (Autogenous Bone Graft) مع تدعيمها بشبكة تيتانيوم، إلى جانب إعادة تثبيت عظام الوجه والجمجمة باستخدام الشرائح والمسامير لاستعادة التماثل التشريحي الكامل.


وساهم هذا التدخل في استقرار الحالة واستعادة الشكل الوظيفي والتشريحي للمريض، مع استمراره تحت المتابعة الطبية.
وضم الفريق الطبي الدكتور أحمد معتمد عامر، استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين، والدكتور إبراهيم الطنطاوي، مدرس مساعد وأخصائي جراحة المخ والأعصاب، كما شارك في فريق التخدير الدكتور مدحت كيوان، استشاري ورئيس قسم التخدير، والدكتور حمدي سرور، أخصائي التخدير، إلى جانب فنيي التخدير، وفريق التمريض والتعقيم بقيادة  لواحظ جمال، 

 منة وليد، وتحت إشراف  نادية عبدالعظيم، و ربيعة غنيم.
وجرى هذا التدخل تحت رعاية الدكتور عمرو جلال، مدير المستشفى، في إطار دعم تقديم خدمات جراحية متقدمة داخل مستشفيات المحافظة.
فيما أشاد  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جهود الفريق الطبي، مشيدًا بكفاءتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة، بما يعكس مستوى التطور في الخدمات الطبية الدقيقة المقدمة داخل مستشفيات المحافظة.

