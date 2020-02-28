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برلمان

التنسيقية تلتقي الشوبكي للاستماع لرؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالدكتور عمرو الشوبكي -الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية-، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات السياسية التي تعقدها التنسيقية؛ للاستماع إلى كافة الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة.

رحب الدكتور عمرو بوفد التنسيقية، واستعرض رؤيته للنظام الأمثل للعملية الانتخابية في الاستحقاقات القادمة، ومؤكدا ما تمثله هذه الفرصة في تنمية الحياة السياسية في مصر، من خلال تقوية دور الأحزاب وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع المصري.

وأعرب الدكتور عمرو الشوبكي عن تقديره لهذه الخطوة التي تقوم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحرصها على توسيع دائرة الحوار في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.
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