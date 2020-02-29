تنسيقية الأحزاب تواصل اللقاءات بشأن الاستحقاقات الانتخابية.. وتلتقي أمين عام النواب والدكتور عمرو الشوبكي.. ويؤكدا: تعمل على تنمية الحياة السياسية

التنسيقية تلتقي المستشار محمود فوزي للاستماع لرؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

التنسيقية تلتقي الشوبكي للاستماع لرؤيته في الاستحقاقات الانتخابية





واصلت لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقائاتها ضمن الحوار المجتمعي حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث التقت التنسيقية، الجمعة، كلًا من المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية.





وأكدا خلال اللقاء الذي جمعهما بتنسيقية الأحزاب، على أهمية تلك اللقاءات في تنمية الحياة السياسية ودور الأحزاب في المشاركة في صنع القرار.





في البداية، التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمستشار محمود فوزي -الأمين العام لمجلس النواب-، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات السياسية التي تعقدها التنسيقية؛ للاستماع إلى كافة الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة.





ورحب المستشار محمود فوزي بوفد التنسيقية، واستعرض رؤيته للنظام الأمثل للعملية الانتخابية في الاستحقاقات القادمة، ومؤكدا ما تمثله هذه الفرصة في تنمية الحياة السياسية في مصر، من خلال تقوية دور الأحزاب وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع المصري.





وقد أعرب الأمين العام لمجلس النواب عن تقديره لهذه الخطوة التي تقوم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحرصها على توسيع دائرة الحوار في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.









كما التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالدكتور عمرو الشوبكي -الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية-، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات السياسية التي تعقدها التنسيقية؛ للاستماع إلى كافة الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة.





رحب الدكتور عمرو بوفد التنسيقية، واستعرض رؤيته للنظام الأمثل للعملية الانتخابية في الاستحقاقات القادمة، ومؤكدا ما تمثله هذه الفرصة في تنمية الحياة السياسية في مصر، من خلال تقوية دور الأحزاب وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع المصري.





وأعرب الدكتور عمرو الشوبكي عن تقديره لهذه الخطوة التي تقوم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحرصها على توسيع دائرة الحوار في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.