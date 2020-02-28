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أخبار البلد

سرادق عزاء في أبو كبير بالشرقية لتلقي العزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الإعلامي أحمد موسى، عدة صور من أداء أهالي الشرقية للعزاء في الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.

وعلق أحمد موسى، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": " سرادق عزاء للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية ". 

وكان  الرئيس السابق الراحل محمد حسنى مبارك قد وافته المنية صباح الثلاثاء، وأقيمت له جنازة عسكرية صباح الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة .

يذكر أن الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى في 11 فبراير 2011.


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