AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وفاة حسنى مبارك.. محمد الباز: الرئيس الأسبق كان رجل دولة يحترم القانون

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:51 م
حسني مبارك
حسني مبارك
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الإعلامي  محمد الباز ، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان رجل دولة يحترم القانون وكان بإمكانه أن يهرب من مصر بعد ثورة 25 يناير إلا أنه رفض ذلك.


وأضاف محمد الباز خلال برنامجه 90 دقيقة المُذاع على قناة المحور، أن اليوم الدولة تكرم واحدا من الذين أسهموا في انتصار أكتوبر فهو رجل لم يفرط في تراب البلد.


وأوضح محمد الباز ، أن  الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي عن عمر يناهز 92 عامًا.


وتابع محمد الباز ، أن الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة وهو ما قاله  نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.


واستكمل محمد الباز ، أن مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية وهو الرئيس الرابع لمصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة حسنى مبارك ..سناء منصور : رئيس يشهد له التاريخ بالعظمة وحب الوطن

وفاة حسنى مبارك.. سناء منصور: رئيس يشهد له التاريخ بالعظمة وحب الوطن

وفاة حسني مبارك.. أحمد حسن ينعي الرئيس الأسبق

فاروق حسني يؤجل معرضه حدادا على روح الرئيس مبارك

وفاة حسني مبارك.. شاهد محمد محمود عبد العزيز ينعى الرئيس الأسبق

وفاة حسني مبارك.. أحمد مرتضى منصور ينعى الرئيس الأسبق

ترشيحاتنا

الفوضى.. ماذا قالت الصحف العالمية عن انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الخطر يتزايد.. ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الكويت

ضبط المشهد الكروى.. وزير الرياضة يدعم اتحاد الكرة ضد انسحاب الزمالك

وفاة حسني مبارك.. في أول رد فعل فريد الديب يشكر الرئيس السيسي.. فيديو

أحمد موسى: جنازة عسكرية لـ حسني مبارك بأمر من الرئيس السيسي

بالرقص.. احتفال أطباء صينيين بعد شفاء مرضاهم من فيروس كورونا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور