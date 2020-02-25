وفاة حسنى مبارك.. محمد الباز: الرئيس الأسبق كان رجل دولة يحترم القانون

قال الإعلامي محمد الباز ، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان رجل دولة يحترم القانون وكان بإمكانه أن يهرب من مصر بعد ثورة 25 يناير إلا أنه رفض ذلك.









وأضاف محمد الباز خلال برنامجه 90 دقيقة المُذاع على قناة المحور، أن اليوم الدولة تكرم واحدا من الذين أسهموا في انتصار أكتوبر فهو رجل لم يفرط في تراب البلد.









وأوضح محمد الباز ، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي عن عمر يناهز 92 عامًا.









وتابع محمد الباز ، أن الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة وهو ما قاله نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.









واستكمل محمد الباز ، أن مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية وهو الرئيس الرابع لمصر.



