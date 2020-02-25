على 18 حلقة.. سمير فرج يفجر مفاجأة: حسني مبارك سجل مذكراته بالصوت والصورة وابنه جمال يحتفظ بها ..فيديو

حسني مبارك وهو يروي مذكراته. قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إنه عندما كان مديرًا لإدارة الشئون المعنوية، قام بتسجيل 54 ساعة مقسمة إلى 18 حلقة بالصوت والصورة، للرئيس الأسبقوهو يروي مذكراته.





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وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، " كل الشرائط متواجدة في منزل الرئيس السابق، وحصل عليها جمال مبارك".





وتابع سمير فرج " مبارك كان له دور عظيم في الكلية الجوية، وقبل نكسة 67 لم يكن لدينا عدد كافٍ من الطيارين، ولكن مبارك قام بتخريج مجموعة من الطيارين وتدريبهم على أعلى مستوى". كان له دور عظيم في الكلية الجوية، وقبل نكسة 67 لم يكن لدينا عدد كافٍ من الطيارين، ولكن مبارك قام بتخريج مجموعة من الطيارين وتدريبهم على أعلى مستوى".





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وأضاف سمير فرج "بعد قيادة مبارك للقوات الجوية قام بالتخطيط لـ الضربة الجوية ضد أهداف العدو في سيناء، وتم تدمير جميع الأهداف المخطط لها في الضربة الأولى في حرب أكتوبر".





وأكمل سمير فرج " مبارك أدى دورًا عظيم في حرب أكتوبر واستعاد أرض مصر بالكامل مع قادة القوات المسلحة العظماء".





ولفت سمير فرج إلى أنه "لا ننسى دوره في الحياة السياسية، وأنه استعاد طابا وآخر شبر في مصر، وكان له دور كبير على المستوى العربي، وأدار عملية استعادة الكويت من أيدي صدام حسين".



