لحظة مؤثرة.. شاهد علاء مبارك يعلن وفاة والده

شارك علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيديو جديدا لوالده على صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد وفاته بعدة ساعات.





وعلق علاء مبارك على الفيديو قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك، اللهم اعف عنه واغفر له وارحمه".





ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.



