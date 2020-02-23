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فريد الديب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأسبق حسني مبارك.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:36 م
الرئيس الأسبق حسني
الرئيس الأسبق حسني مبارك
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كـريـم الـخـطـيـب
طمأن فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، المصريين على حالة الرئيس الأسبق حسني مبارك، مؤكدا أن حالته مستقره لكنه مازال في العناية المركزة.

وأكد «فريد الديب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا القاهرة» المذاع على قناة «الحدث» أن الرئيس الأسبق حسني مبارك بخير وكل ما يتردد عن صحته شائعات غير صحيحة.

وأوضح «فريد الديب» أن حالة «مبارك» النفسية تحسنت بعد براءة نجليه جمال وعلاء، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق أجرى عملية جراحية وتحسنت حالته، ومازال تحت العلاج في المستشفى، و «مبارك» لا يزال في العناية المركزة حتى الآن.

وأوضح «فريد الديب» أنه ليس صحيحا أن العملية التي أجريت لـ «مبارك» كانت لازالة ورم، وليس صحيحا أن الرئيس الأسبق دخل في غيبوبة، مؤكدا أن حالة «مبارك» تتحسن وفي طريقه إلى ترك المستشفى والذهاب إلى منزله.

وأشار «فريد الديب» إلى أن قضية التلاعب بالبورصة تؤثر على الاقتصاد وثقة المستثمرين في البورصة المصرية، مضيفا أن سوق الأوراق المالية علم يدرس وله عدة شاشات معروضة أمام الجميع لمتابعة الأسهم،  والربح شئ طبيعي، لذلك لابد من التحري جيدا لانه مسألة في غاية الاهمية، وهذه اخر قضية لنجلي حسني مبارك في المحاكم المصرية.

وكان قد نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عدة تغريدات عقب حكم براءته وشقيقه جمال في قضية "التلاعب في البورصة".

وكشف نجل الرئيس الأسبق علاء مبارك في أحد ردوده على متابعيه، أن والده يرقد حاليا داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات؛ بعدما قال: «دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب».

وأضاف علاء: «مازال في العناية.. يا رب».
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