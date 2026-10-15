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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف مدرسة مدينة بيشاور الباكستانية لـ 29 قتيلا بينهم 28 طفلا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام باكستانية بارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف مدرسة في مدينة بيشاور الباكستانية إلى 29 قتيلا بينهم 28 طفلا.

وفي حادث آخر، أعلنت السلطات الباكستانية،  ارتفاع حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بإقليم "البنجاب" إلى 5 قتلى و50 مصابا.

وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية أن الحادث وقع جراء خروج 14 عربة من عربات القطار عن القضبان بينما كان في طريقه من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "بيشاور"، فيما لم تتضح بعد أسباب وملابسات وقوع الحادث.

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف عن حزنهما إزاء الحادث وقدما التعازي لأسر الضحايا.. ووجه زرداري السلطات المعنية بتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين، وإجراء تحقيق شفاف لتحديد أسباب الحادث.

ومن جهته، أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بتسريع عمليات الإنقاذ، وضمان حصول المصابين على أفضل رعاية طبية ممكنة.
 

باكستان مدينة بيشاور الباكستانية إقليم البنجاب مدينة كراتشي

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