باكستان وتركيا تبحثان مستجدات القضية الفلسطينية والتنسيق في المحافل الدولية

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة وفلسطين، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما.

كما ناقش الجانبان - حسبما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية في منشور لها عبر منصة "إكس"، اليوم /الخميس/ - جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده يومي 17 و18 أكتوبر الجاري في العراق، إلى جانب بحث الاستراتيجيات المتعلقة بالاجتماع.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق الوثيق وتعزيز التعاون الثنائي والعمل المشترك في المحافل متعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.