بعد براءة جمال وعلاء مبارك.. فريد الديب يكشف سر رفع قضية البورصة في 2011

علق المحامي فريد الديب، على حكم براءة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب في البورصة"، إن القضية رُفعت في شهر مايو 2011 ، مضيفا:" التزمت الصمت في الحديث عن قضية التلاعب في البورصة لانه ليس من الصحيح التحدث عن قضية منظورة أمام المحكمة".





وأضاف الديب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان هناك من لهم مصلحة كي يطول أمد القضية .وكان المقصود بها جمال وعلاء مبارك".





وتابع :" بدأت التحقيقات في القضية بطريقة كوميدية مثل مسرحية شاهد مشفش حاجة، و لا علاقة لجمال وعلاء مبارك بالقضية وبدا التحقيق في القضية لحبس جمال وعلاء مبارك، وتم حبس علاء وجمال مبارك على ذمة القضية عامين ونصف ".





واكمل فريد الديب:" تم اتهام جمال مبارك بسرقة 75 طن ذهب من خزنة البنك المركزي المصري ووضعها في طائرة خاصة سافر بها امريكا وأودعها في البنك المركزي الأمريكي ".









واختتم الديب:" تم اتهام جمال مبارك بأنه ترأس شركة قامت بشراء أسهم البنك الوطني في القضية".



