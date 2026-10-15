طائرة تابعة لشركة فولوتيا الإسبانية ترسل إشارة استغاثة

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، بإطلاق طائرة تابعة لشركة "فولوتيا" الإسبانية - تقوم برحلة من طولوز إلى كاين في فرنسا - إشارة استغاثة.



وفي حادث مشابه، كشف موقع AirLive، وهو موقع إخباري متخصص في أخبار الطيران، في وقت لاحق ، أن رحلة الخطوط الجوية البريطانية BA2660 أعلنت حالة طوارئ بسبب تصدع في نافذة الركاب.



وأوضح أن الرحلة التابعة للخطوط الجوية البريطانية والمتجهة إلى البرتغال اضطرت للعودة أدراجها وإعلان حالة طوارئ بعد وقت قصير من الإقلاع، وذلك إثر ورود تقارير عن وجود تصدع في نافذة مخصصة للركاب داخل المقصورة.



وأقلعت الرحلة BA2660 - التي تشغلها طائرة من طراز "إيرباص A321" تحمل الرمز G-EUXD - من مطار لندن غاتويك (LGW) متجهة إلى مطار فارو (FAO) في حوالي الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت بريطانيا الصيفي.



وبعد مرور ساعة تقريبا على بدء الرحلة، أرسل طاقم الطائرة إشارة طوارئ (الرمز 7700) إلى مراقبة الحركة الجوية بعد رصد تلف هيكلي في لوح نافذة على الجانب الأيمن من الطائرة.



ووفقاً لبيانات الرحلة والاتصالات المرسلة إلى مراقبة الحركة الجوية وعمليات شركة الطيران، فقد تركزت المشكلة بالقرب من الصف 3R.



ألغى الطيارون فوراً مسار الرحلة إلى البرتغال، وقاموا بتغيير الاتجاه للعودة، ونسقوا عملية تحويل مسار اضطرارية للعودة إلى مطار لندن غاتويك.



وتم تنبيه أطقم الطوارئ الأرضية في غاتويك لاستقبال الطائرة عند وصولها كإجراء احترازي قياسي.