بكلمات مؤثرة.. حسين الشحات ينعى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك





وغرد حسين الشحات عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏البقاء لله ربنا يرحمه يارب ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله ‎#سيبقي الوطن والناس زائلون وداعا القائد العسكري / محمد حسني مبارك".





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.

نعى حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافتة المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 92 بعد صراع طويل مع المرض الذي تقا على إثره للمستشفى.