لا تفوتي معرفتها .. 3 وصفات لحل مشكلة تساقط شعر الحواجب

تهتم كل الفتيات بالظهور في افضل شكل، وتعد الحواجب من ابرز الاشياء التي تحدد شكل الوجه والحصول على حواجب كثيفة وجذابة من اكثر الامور التي تتمناها الفتيات، لكن لسوء الحظ قد تتعرض احدى الفتيات لمشكلة تساقط شعر الحاجب





كشف موقع " bold sky " عن وصفات طبيعية لحل مشكلة تساقط شعر الحواجب ، وتشمل :

لطريقة الأولى:-





زيت الخروع، من الزيوت القوية جدا ولها تأثير على الشعر بشكل رهيب فيمكن استخدامه من خلال قطنه وتضعيها في الزيت وتدلكي بيها حواجبك لمدة دقيقة، فالتدليك مهم جدا لتنشيط الدورة الدموية في تلك المنطقة.





الطريقة التانية:-





التمر مع زيت الخروع، من خلال استخدام 4 أو 5 تمرات وتحرقيهم على النار لحد مايتم عمل لونهم إسود تماما وتطحنيهم وتخلطيهم مع زيت خروع وتحطيه في علبه وتدهني منه كل يوم وممكن مرتين في اليوم مع التدليك.





الطريقة التالتة:-





الثوم وزيت الزيتون، يتم وضع فص ثوم فص مع معلقة زيت زيتون وتدهني حواجب مرة أو مرتين في اليوم مع التدليك.



